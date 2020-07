Actualidade

Uma estátua do colonizador e empresário britânico Cecil Rhodes, que defendia a supremacia branca, foi decapitada por desconhecidos na Cidade do Cabo, África do Sul.

"A cabeça da estátua foi cortada ao nível do busto, aparentemente com uma rebarbadora, na noite de domingo", disse à agência de notícias francesa AFP Rey Thakhuli, porta-voz dos Parques Nacionais da África do Sul.

A estátua está localizada no Table Mountain National Park, junto à cidade, numa zona denominada Rhodes Memorial, construída em 1912, durante a ocupação britânica do país.