Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) está a investigar as alegadas operações suspeitas no Banco Fomento Angola, denunciadas pelo antigo vice-presidente da instituição, António Domingues, que se demitiu na semana passada, segundo fonte do regulador

"Neste momento está a decorrer uma inspeção", indicou à Lusa uma fonte do BNA.

Em causa está uma carta enviada ao BNA pelo gestor português, na qual António Domingues expunha as suas preocupações sobre a violação das normas aplicáveis ao setor bancário, de que teve conhecimento através de uma auditoria, em particular a lei de combate ao branqueamento de capitais e o código de conduta da instituição bancária.