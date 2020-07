Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde admitiu hoje que se registam constrangimentos no acesso aos testes rápidos à covid-19, obrigatórios para viagens domésticas a partir da Praia e do Sal, mas garantiu que vão aumentar os pontos de acesso a esses testes.

"Estamos a diversificar, a criar melhores condições de as pessoas acederem aos testes, não só as delegacias de saúde, mas também os centros de saúde vão poder fazer, laboratórios privados", afirmou Ulisses Correia e Silva, questionado pelos jornalistas à margem de um evento oficial na cidade da Praia.

Em causa está a retoma dos voos domésticos, iniciados hoje após três meses e meio de suspensão para travar a progressão da pandemia de covid-19 no arquipélago, mas cujos passageiros que partem da Praia (Santiago) e do Sal, os dois principiais focos da doença, estão obrigados a apresentar um teste negativo feito com uma antecedência mínima de 72 horas antes do embarque.