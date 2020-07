Actualidade

O candidato à liderança do PS/Madeira Paulo Cafôfo disse hoje, no Funchal, que o seu projeto visa a "mudança política" na região autónoma, indicando também que pretende "modernizar" e "inovar" a estrutura regional do partido.

"Vamos inovar e nesta inovação haverá novas estruturas dentro do partido", afirmou, sublinhando que tenciona abrir "outros espaços" à participação dos militantes e, simultaneamente, apostar na "modernização e valorização" das estruturas existentes, como as comissões concelhias, a Juventude Socialista e o Departamento de Mulheres Socialistas.

Paulo Cafôfo fez estas declarações após a entrega da moção global da sua candidatura, intitulada 'Avançar a Madeira pelas pessoas', na Comissão Organizadora do XIX Congresso Regional do PS, agendado para os dias 19 e 20 de setembro, no Funchal.