Covid-19

Itália registou 13 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, com o país a aproximar-se da barreira das 35 mil vítimas mortais contabilizadas desde o início da crise sanitária em fevereiro, divulgaram hoje as autoridades italianas.

Com o registo destes 13 novos óbitos, um decréscimo em relação aos dados de terça-feira (17), eleva-se para 34.997 o número total de vítimas mortais contabilizadas no país, das quais cerca de metade foram registadas na região da Lombardia (norte de Itália), a zona do território italiano mais afetada pela pandemia.

Ainda nas últimas 24 horas, Itália diagnosticou 162 novos contágios pelo novo coronavírus, um aumento em relação ao dia anterior (114).