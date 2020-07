Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) chegou a acordo com fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets para a compra do negócio de energias renováveis da Viesgo, com 'enterprise value' de 565 milhões de euros, foi comunicado hoje ao mercado.

"A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") alcançou um acordo com determinados fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets (em conjunto com os fundos que gere), atualmente os únicos acionistas da Viesgo, para a aquisição do controlo sobre o negócio de energias renováveis da Viesgo", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, o montante a ser pago pela empresa agora liderada por Rui Teixeira - depois de Manso Neto ter sido na semana passada suspenso de funções no âmbito do Caso EDP - corresponde a um 'enterprise value' (valor de mercado) de 565 milhões de euros.