O Banco de Portugal (BdP) considerou hoje que a avaliação da Baker Tilly revela que não há nada que retire validade à decisão tomada em dezembro de 2015 de resolução do Banif, "robustecendo, aliás, os seus principais pressupostos".

"[...] as conclusões formuladas pelo avaliador independente [Baker Tilly] não revelam nenhum elemento que infirme as deliberações adotadas nos dias 19 e 20 de dezembro de 2015, no âmbito da resolução do Banif, robustecendo, aliás, os seus principais pressupostos", lê-se no comunicado do banco central, divulgado hoje.

De acordo com a avaliação da Baker Tilly, os ativos do Banif em 20 de dezembro de 2015 foram avaliados em 11.638 milhões de euros e os capitais próprios estimados em 31 milhões de euros negativos.