Actualidade

A EDP vai aumentar o capital em mais de mil milhões de euros para financiar a compra do negócio de energias renováveis da espanhola Viesgo, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP Renováveis (EDPR) chegou a acordo com fundos geridos pela Macquarie Infrastructure e Real Assets (MIRA) para a compra do negócio de energias renováveis da Viesgo, com 'enterprise value' (valor de mercado) de 565 milhões de euros.

"A trasação da Viesgo será parcialmente financiada através de uma oferta pública de subscrição de 1.020 milhões de euros, um aumento de capital social com subscrição totalmente garantida até um máximo de 309.143.297 novas ações da EDP, representativas de um total de aproximadamente 8,45% do capital social da EDP, com subscrição reservada a acionistas no exercício dos seus direitos de preferência e outros investidores que adquiram direitos de subscrição", lê-se na informação remetida ao mercado.