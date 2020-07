Covid-19

Especialistas e representantes de entidades de defesa dos direitos indígenas afirmaram, numa audiência virtual, na quarta-feira, realizada pela câmara baixa do Congresso brasileiro que a pandemia tem causado um genocídio indígena no país.

"Quando falo genocídio, não é exagero dizer que nós estamos [a ver] um genocídio em curso. O nosso povo está a morrer, e o Estado brasileiro continua a fazer de conta que está atendendo", afirmou a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia Guajajara, na audiência virtual.

De acordo com o portal de notícias G1, representantes do Ministério da Saúde do Brasil, que participavam na audiência, contestaram o termo "genocídio" usado pela líder indígena e por outros defensores dos direitos dos povos originários brasileiros.