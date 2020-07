Actualidade

o livro de poesia "Alegria para o Fim do Mundo" (2019), de Andreia C. Faria, é o vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro, enquanto Tributo de Consagração vai ser entregue a Lídia Jorge, anunciou hoje a instituição.

O júri do Prémio Literário Fundação Inês de Castro deste ano foi idêntico ao das edições anteriores, constituído pelo professor José Carlos Seabra Pereira, coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, pelo escritor Mário Cláudio, pela investigadora Isabel Pires de Lima, professora emérita da Universidade do Porto, e pelos poetas Pedro Mexia e António Carlos Cortez, também investigador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa.

A escolha da romancista Lídia Jorge e do livro de Andreia C. Faria, pelo júri, foi unânime, segundo o comunicado da Fundação Inês de Castro (FIC).