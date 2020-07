Actualidade

O autor português de banda desenhada José Garcês, com mais de 70 anos de carreira, morreu na quarta-feira, aos 91 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.

O nome de José Garcês está associado sobretudo à criação de BD documental com figuras e acontecimentos da História de Portugal, com um traço realista e detalhado, feito integralmente à mão, com tinta-da-china e aguarela.

A estreia na banda desenhada deu-se em 12 de outubro de 1946, quando a revista de BD O Mosquito publicou a história "Inferno verde". José Garcês, um jovem lisboeta então com 18 anos, tinha saído da escola António Arroio, com jeito para o desenho e vontade de fazer histórias em quadradinhos.