Actualidade

Macau vai arrancar com um espaço dedicado à promoção do patriotismo junto dos jovens até ao final do ano, anunciaram hoje as autoridades.

A informação foi dada a conhecer durante uma reunião plenária do Conselho da Juventude, na qual se adiantou que o espaço intitulado de "Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau" irá ocupar uma parte do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.

A ideia é "promover o desenvolvimento da educação do amor à pátria e a Macau, cultivar nos jovens o sentido de reconhecimento e de pertença à sociedade e ao país", precisou uma das responsáveis da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Cheong Man Fai.