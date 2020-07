FC Porto campeão

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje o FC Porto pela conquista do título português de futebol, alertando para a necessidade do cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) durante os festejos, devido à pandemia de covid-19.

"Parabéns ao FC Porto. Presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de campeão nacional de futebol. Num campeonato tão atípico, a vitoria não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde", escreveu António Costa na rede social Twitter.

O FC Porto assegurou na quarta-feira a conquista do 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20.