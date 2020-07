Covid-19

O porta-voz do Instituto Financeiro Internacional (IFI) disse hoje à Lusa que nenhum país elegível para a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) pediu ainda qualquer alívio da dívida aos credores privados.

"Os resultados do inquérito que fizemos aos 200 membros de mais de 100 empresas financeiras que gerem mais de 45 biliões de dólares (39,5 biliões de euros) em dívida mostram que até agora nenhum pedido formal de suspensão de dívida foi feito por parte de países que são elegíveis para participar na DSSI do G20", disse Dylan Riddle à Lusa.

O IFI divulgou hoje uma atualização, nas vésperas da reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20, sobre a questão dos pagamentos da dívida pública dos países em dificuldades financeiras, no qual reafirma que "o setor privado está pronto para trabalhar com os países que precisem de assistência, tendo preparado ferramentas para resolvar as circunstâncias únicas da situação de cada país".