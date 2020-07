Actualidade

O escritor Mário Cláudio venceu o Grande Prémio Romance e Novela 2019 com a obra "Tríptico da Salvação", anunciou hoje a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

É a terceira vez que Mário Cláudio é distinguido com este prémio, depois de o ter vencido em 1984, com "Amadeo", e em 2014, com "Retrato de rapaz".

De acordo com a APE, que atribui o prémio em conjunto com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), a decisão do júri foi por maioria, sublinhando-se "o invulgar domínio da língua portuguesa e o modo como [o autor] prende a atenção do leitor, criando linhas de expectativa na composição do xadrez narrativo".