Óbito/António Franco

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio manifestou hoje "profundo pesar e desolação" pela morte do embaixador António Franco, recordando-o como um "notável servidor do Estado" e "um hino à vida íntegra e completa".

Num depoimento enviado à agência Lusa, em que assume escrever com as palavras "toldadas pela emoção, pela certeza do irreparável e (...) pela saudade", Jorge Sampaio recorda "um amigo certo, inteiro e leal, senhor de uma forte, independente e distintíssima personalidade à prova de bala, companheiro de muitas lutas e combates de uma vida".

"O António Franco foi um notável servidor do Estado, patente nos vários postos que ocupou ao longo da sua careira como diplomata, e foi um colaborador próximo do mais alto gabarito e de total confiança quando assumiu a chefia da Casa Civil, durante o meu primeiro mandato como Presidente da República", escreve.