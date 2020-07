Actualidade

O presidente da Câmara da Mealhada considerou hoje insuficientes as transferências de meio milhão de euros para o Bussaco, anunciadas na quarta-feira pelo Governo, e defendeu que é urgente mudar o "modelo ultrapassado" de gestão da Mata.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou na quarta-feira, no Parlamento, um investimento de 500 mil euros em duas tranches na Mata Nacional do Bussaco.

O primeiro investimento, de 100 mil euros, será feito a 24 de julho, através de uma transferência via Câmara Municipal da Mealhada, esclareceu o governante.