Actualidade

A comissária europeia Elisa Ferreira sublinha a importância de a União Europeia alcançar ainda este mês um compromisso sobre o plano de recuperação, para responder ao impacto brutal da crise da covid-19 e restaurar a confiança.

Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, na véspera do arranque de um Conselho Europeu no qual os 27 vão tentar chegar a um acordo sobre o Fundo de Recuperação e o orçamento da União para os próximos sete anos, Elisa Ferreira disse que as suas expectativas "e as expectativas também da Comissão, são que de facto se terminem as negociações, pelo menos naquilo que é essencial, agora".

"Quando digo agora, não quer dizer que seja sexta-feira, sábado. Interessa que fique fechado antes do verão, antes de agosto", precisou, salientando que aquilo que está também em causa é "toda uma gestão de expectativas, quer da parte das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, dos investidores, e também até dos próprios mercados financeiros, que passa muito por uma clarificação do que é que a Europa pode fazer".