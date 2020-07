BES

O ex-presidente do BES Ricardo Salgado, que chegou a ser conhecido como 'dono disto tudo', é figura central no processo BES/Universo Espírito Santo, no qual o Ministério Público acusou 18 pessoas e sete empresas de crimes económico-financeiros.

Salgado, que esteve mais de 20 anos na liderança do Banco Espírito Santo (BES), deixou o cargo em 20 de junho de 2014, antes da intervenção do Banco de Portugal na entidade, ocorrida em 03 de agosto desse ano, tendo-lhe sucedido Vítor Bento.

Cerca de um mês depois de abdicar da presidência do BES, após a pressão feita durante meses pelo supervisor bancário para que tal acontecesse, Ricardo Salgado foi detido em 24 de julho de 2014 no âmbito da operação Monte Branco, que investiga a maior rede de branqueamento de capitais descoberta em Portugal.