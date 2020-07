Actualidade

O Brasil deverá ser o maior produtor de soja do mundo, à frente da Estados Unidos, com uma produção projetada de 140 milhões de toneladas até 2029, segundo uma previsão apresentada hoje por organismos internacionais.

Numa análise que avalia o mercado agrícola até 2029, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) preveem que a disputa comercial entre os Estados Unidos da América (EUA) e China eleve o Brasil ao patamar de maior produtor de soja do mundo na próxima década.

"Com produção doméstica projetada para atingir 140 milhões de toneladas (MT) em 2029, espera-se que o Brasil seja o maior produtor do mundo, à frente dos EUA, com uma produção projetada de 120 MT até 2029. Juntos, espera-se que esses países representam cerca de dois terços da produção mundial de soja", indicaram as organizações no seu relatório.