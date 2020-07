Covid-19

O Reino Unido registou mais 66 mortes e 642 casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, informou o ministério da Saúde britânico.

De acordo com o balanço atualizado do Governo, o total até hoje desde o início da pandemia de covid-19 no país é de 45.119 mortes e 292.552 casos de contágio confirmados por teste.

Na quarta-feira tinham sido registadas 85 mortes e 538 novos infetados.