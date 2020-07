Actualidade

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda-Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) saudou hoje o que disse ser o reconhecimento da "existência de guerra" por parte do ministro de Estado, Pedro Sebastião, que convidou a visitar "as bases militares".

O movimento independentista reagia às declarações do ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República que, na quarta-feira, rejeitou situações de instabilidade no território, dizendo que vive uma "paz efetiva", apesar de "grupos que possam fazer uma ou outra ação"

O general disse ainda que as notícias de Cabinda nas redes sociais não correspondem à verdade, levando os independentistas hoje a convidar Pedro Sebastião "a visitar uma das bases militares da FLEC-FAC no interior de Cabinda e longe das fronteiras".