Actualidade

A Polícia Judiciária anunciou hoje o desmantelamento de um grupo criminoso de onze pessoas que vendiam estupefacientes nos concelhos de Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda e Mira, e a apreensão de armas de fogo e munições.

A operação policial foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ, com a colaboração das Diretorias do Norte e Centro, dos Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e Vila Real, e da Guarda Nacional Republicana com diversas das suas valências.

"No seguimento de investigações de criminalidade altamente violenta relacionada com o tráfico de estupefacientes, na madrugada da passada terça-feira, [a PJ procedeu] à realização de uma operação policial que resultou no desmantelamento de um grupo que se dedicava à prática dos crimes de tráfico de estupefacientes", revelou hoje, em comunicado, a Polícia Judiciária.