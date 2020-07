Actualidade

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC) enalteceu hoje a entrega de bens e equipamentos por parte da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), incluídos num projeto de apoio ao doente oncológico em contexto hospitalar.

O projeto teve uma fase inicial de identificação das necessidades do hospital, envolvendo a Liga, a direção e os vários serviços da instituição de saúde, disse hoje Margarida Ornelas, presidente do conselho de administração do IPOC, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

"O mote seria o de identificar a entrega de materiais ou equipamentos que pudessem fazer a diferença no bem-estar do doente, contribuindo para a humanização da assistência ao doente oncológico em contexto hospitalar", observou Margarida Ornelas.