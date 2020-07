Actualidade

A Câmara de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, vai avançar com um projeto de valorização do património natural da ribeira local, num investimento de 350 mil euros, foi hoje anunciado.

O município de Oleiros reuniu recentemente com os proprietários dos terrenos confinantes com a ribeira de Oleiros, na extensão de margem que vai desde a Ponte Grande da Torna à Praia Fluvial de Açude Pinto, para os informar sobre o projeto.

"A beneficiação de um troço de cerca de 2,5 quilómetros de tão importante corredor verde pretende promover a conservação e valorização do património cultural e natural, enquanto instrumentos para a sustentabilidade", explica, em comunicado, a Câmara de Oleiros.