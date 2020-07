Covid-19

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse hoje que "está controlado" o surto de covid-19 que surgiu, há quase um mês, num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, que, até quarta-feira, provocou 17 mortes.

"Não tendo havido nenhum novo caso e havendo já casos recuperados, uma estabilidade dos que estão doentes", o surto de Reguengos de Monsaraz, "não estando terminado, está de facto controlado", afirmou a responsável.

Graça Freitas falava aos jornalistas no final de uma reunião, realizada na sede da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, em Évora, em que também estiveram presentes elementos do Governo e das autoridades de saúde e o autarca de Reguengos de Monsaraz, José Calixto.