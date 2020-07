Covid-19

O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que cria o processo extraordinário para a recuperação de empresas em dificuldades devido à pandemia de covid-19, mas que sejam viáveis.

"Tendo em vista habilitar a recuperação de empresas viáveis institui-se um mecanismo processual temporário, de natureza extraordinária, destinado exclusivamente a empresas que se encontrem em situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em virtude da covid-19", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, enviado depois da reunião de hoje, no Palácio Nacional da Ajuda.

O Conselho de Ministros atribuiu prioridade a este processo, sobre outros "também urgentes", como, por exemplo, processos de insolvência", encurtando também os prazos e suprimindo a fase da reclamação de créditos.