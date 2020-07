Actualidade

Os serviços mínimos definidos para a greve de sexta-feira na Infraestruturas de Portugal determinam que os comboios que se encontrem em circulação à hora do início da greve têm obrigatoriamente de chegar ao seu destino.

De acordo com a decisão do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, tomada na segunda-feira por unanimidade, têm ainda de ser assegurados os serviços necessários à movimentação do "comboio socorro".

Para a IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. ficou definido que "esta empresa deverá disponibilizar canal para realização do transporte de mercadorias - matérias perigosas, jet fuel, carvão e bens perecíveis".