Incêndios

(Correção) Lisboa, 16 jul 2020 (lusa) - O Governo declarou hoje a situação de alerta em Portugal Continental devido às previsões meteorológicas para os próximos dias que apontam para um "significativo agravamento do risco de incêndio rural".

O Ministério da Administração Interna (MAI) avança em comunicado que a situação de alerta abrange o período compreendido entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de domingo. (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR, NO SEGUNDO PARÁGRAFO, QUE A SITUAÇÃO DE ALERTA DECORRE ATÉ DOMINGO E NÃO ATÉ SÁBADO, DEPOIS DE UMA RETIFICAÇÃO ENVIADA PELO MAI)

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática assinaram esta quinta-feira o despacho que determina a declaração da situação de alerta em todo o território do Continente", precisa o MAI.