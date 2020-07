Actualidade

A empresa Timor Resources espera iniciar no final do ano ou início de 2021 as operações de perfuração de petróleo no sul de Timor-Leste, adiadas devido à pandemia da covid-19, disse uma responsável.

A presidente do conselho de administração (CEO) da empresa Suellen Osborne disse à Lusa que o calendário do projeto está também condicionado pelo processo de obtenção das licenças ambientais necessárias, mas reafirmou que a empresa continua "100% empenhada" em avançar com o projeto.

"A pandemia da covid-19 limitou a nossa capacidade de movimentar pessoas internacionalmente. Somos uma empresa de propriedade australiana e não conseguimos sequer sair da Austrália neste momento", afirmou.