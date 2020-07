UE/Cimeira

Os chefes de Estado e de Governo iniciaram hoje, em Bruxelas, uma cimeira que se prevê longa, durante a qual vão tentar chegar a um acordo sobre o plano de relançamento da economia europeia face à crise provocada pela pandemia da covid-19.

Depois da tradicional troca de impressões com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, os líderes europeus iniciaram os trabalhos consagrados ao próximo Quadro Financeiro Plurianual da União para 2021-2027 e ao Fundo de Recuperação cerca das 11:15 locais, 10:15 de Lisboa, indicou o gabinete do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No início dos trabalhos, Charles Michel deu as boas-vindas ao novo primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, que se estreia em cimeiras europeias, felicitou o chefe de Governo croata, Andrej Plenkovic, pela sua recente reeleição, e deu os parabéns aos dois aniversariantes do dia: o primeiro-ministro António Costa e a chanceler alemã Angela Merkel, que cumprem hoje 59 e 66 anos, respetivamente.