Covid-19

Macau deixou de ter qualquer caso ativo, depois do último paciente diagnosticado com covid-19 ter recebido hoje alta hospitalar, informaram as autoridades de saúde em conferência de imprensa.

Mais de 1.500 pessoas cumprem ainda uma quarentena obrigatória em hotéis, adiantaram as autoridades um dia depois de ter sido fechado o corredor especial entre Macau e o aeroporto internacional de Hong Kong, criado durante um mês sobretudo para permitir o regresso de residentes que ficaram retidos em outros territórios devido à pandemia.

O transporte marítimo diário custou 45 milhões de patacas (490 mil euros), permitindo a entrada de 1.767 pessoas e a saída de outras 1.163, acrescentaram.