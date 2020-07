UE/Cimeira

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, alertou hoje os líderes da União Europeia (UE) que as decisões a tomar "serão cruciais" para as próximas décadas e quer ver os eurodeputados mais incluídos no processo.

Na habitual intervenção no início dos trabalhos do Conselho Europeu, reunido para procurar um consenso em torno à proposta para responder à crise gerada pela covid-19, o presidente do PE referiu que "as discussões e decisões que seremos chamados a tomar serão cruciais na reconstrução da nossa União para as décadas vindouras".

Sassoli disse ainda, segundo um comunicado, que "chegou o momento de decidir como e onde crescer", acrescentando que a pandemia da covid-19 implica "a responsabilidade de decidir e o dever de o fazer no interesse de todos e não apenas de alguns".