Actualidade

A Infraestruturas de Portugal diz que a greve de hoje não causou quaisquer constrangimentos na circulação ferroviária, mas o Sindicato do Setor Ferroviário fala no encerramento total da Linha do Oeste e em perturbações em todo o país.

Numa nota enviada às redações, a Infraestruturas de Portugal (IP) informa que, às 10:00, a circulação ferroviária estava a ser assegurada "sem qualquer constrangimento" e que estavam a ser cumpridas "todas a ligações, tanto dos comboios de médio e longo curso, como dos comboios urbanos e suburbanos", mas o sindicato diz que a paralisação está a provocar perturbações em todo o país e algumas supressões de comboios.

Em declarações à agência Lusa, Abílio Carvalho, do Sindicato Nacional do Setor Ferroviário, disse que, "além do que é visível, com o encerramento total da Linha do Oeste, perturbações e supressões de comboios um pouco por todo o país", há uma "adesão muito grande dos trabalhadores das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, quer da manutenção das estradas, quer da via ferroviária".