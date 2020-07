Actualidade

O Governo revogou o pagamento pela ourivesaria e contrastarias da taxa mínima por lote e do regime bonificado associado, através de portaria hoje publicada que altera também o critério de triagem dos artigos com metal precioso.

"Importa contribuir para a diminuição e mitigação do impacto económico no setor da ourivesaria adveniente das medidas de contenção e restrição da atividade económica com o objetivo de conter a transmissão da doença covid-19", diz o Governo no diploma hoje publicado em Diário da República.

O setor tem vindo a contestar a aplicação das taxas, tendo já em meados de 2015 várias associações do setor - AORP (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal), APIO (Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria), ACORS (Associação de Comerciantes de Ourivesaria e Relojoaria) e APAOINCM (Associação dos Peritos Avaliadores Oficiais de Ourivesaria e Joalharia) - lançado uma petição contra alterações ao regime, feitas meses antes, que tornaram o setor "altamente restritivo e castrador da capacidade de modernização e competitividade das empresas".