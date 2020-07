Covid-19

O presidente do Banco Mundial defendeu um aumento da transparência sobre a dívida pública a nível mundial e deu como exemplo Angola, um país onde aferir a totalidade dos compromissos financeiros "é um grande desafio".

"Precisamos que os credores e os devedores evitem violações da cláusula de não compromisso nas nossas relações; por exemplo em Angola estamos a aliviar as hipotecas, libertar colateral e reparar a fissura aberta na cláusula de não compromisso relativa ao Banco Mundial [impossibilidade de contrair nova dívida que diminua a capacidade para pagar a atual]", disse David Malpass durante uma intervenção feita na semana passada numa reunião de alto nível sobre a dívida, e consultada hoje pela Lusa.

Nessa reunião, na qual participaram vários ministros das Finanças do G20 e também interveio a ministra das Finanças de Angola, o presidente do Banco Mundial apontou, ainda sobre Angola, que "um dos grandes desafios para a nossa equipa técnica de assistência é a divulgação de todos os compromissos financeiros do Governo, incluindo o volume de dívida pública e com garantias estatais, quer implícita, quer explícita, incluindo as vulnerabilidades das empresas públicas".