Covid-19

O Governo regional da Catalunha recomendou hoje aos habitantes da área metropolitana de Barcelona para "ficarem em casa" e só saírem em caso de necessidade, uma medida para travar o aumento de casos de covid-19.

A porta-voz do executivo regional, Meritxell Budó, apelou hoje aos cidadãos desta área para não irem passar o fim de semana a segundas residências e anunciou o encerramento de cinemas, teatros e discotecas, e a proibição de reuniões com mais de dez pessoas assim como as visitas a lares.

Os habitantes dessas regiões "devem ficar em casa no caso de não ser necessário sair", disse Meritxell Budo em conferência de imprensa.