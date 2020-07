CORREÇÃO

(CORREÇÃO DO QUINTO PARÁGRAFO: O acusado mantinha uma relação amorosa com o alegado amante da vítima e não com a vítima).

O Tribunal de Leiria condenou hoje um homem de 33 anos à pena máxima de 25 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado sobre o alegado amante do namorado.