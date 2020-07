Actualidade

O Tribunal de Leiria condenou hoje um homem de 33 anos à pena máxima de 25 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado sobre o alegado amante do namorado.

O coletivo de juízes entendeu que a acusação ficou provada, considerando que o arguido "agiu com crueldade e com prazer de causar sofrimento", referiu o juiz presidente na leitura do acórdão.

Além de ter sido condenado a uma pena de prisão de 25 anos, o tribunal também concordou com o pedido de indemnização cível a atribuir aos pais da vítima, no valor de 254.800 euros.