Actualidade

O FC Barcelona contratou ao Sporting o andebolista internacional português Luís Frade, que assinou contrato por quatro épocas, anunciou hoje a equipa espanhola, recordista de títulos da Liga dos Campeões, com nove troféus conquistados.

Frade, de 21 anos, que foi recentemente eleito o melhor andebolista jovem do mundo, muda-se para a equipa espanhola até final de 2023/24, após duas temporadas no Sporting, num ano em que ajudou a seleção portuguesa a acabar em sexto no Europeu, a melhor classificação de sempre.

"Sempre quis estar numa equipa de topo europeia e mundial, é muito bom. Acima de tudo, [prometo] trabalho. Sei que tenho de trabalhar muito", explicou o pivô, em declarações divulgadas no sítio oficial dos catalães na Internet.