Covid-19

A Portway, empresa de assistência nos aeroportos, vai lançar, em agosto, um programa de saídas voluntárias por mútuo acordo, perante o impacto da pandemia de covid-19, tentando evitar "outras medidas mais penalizadoras" para os trabalhadores.

"Estão a ser desenvolvidos esforços de reorganização das operações, de redução de custos (renegociação de contratos, internalização de serviços, eliminação de custos não essenciais e centralização de compras) e foram adiados todos os investimentos não indispensáveis, por forma a minimizar o impacto da crise", indicou a empresa, num comunicado a que a Lusa teve acesso.

No entanto, perante o fim do regime de 'lay-off' simplificado (redução do horário de trabalho ou suspensão dos contratos), em agosto, a Portway vai lançar "um programa de saídas voluntárias por mútuo acordo, com o objetivo de ajustar a sua estrutura de pessoal e evitar outras medidas mais penalizadoras para os trabalhadores".