Actualidade

O vinho Allgo tinto, Touriga Nacional, 2016, da CM Wines, é o vencedor absoluto da décima primeira edição do troféu "Melhor Vinho", promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), foi hoje anunciado.

O concurso, que decorreu no Solar de Vinho do Dão, distinguiu ainda mais 41 referências de vinho naquela região demarcada, com medalhas de ouro, prata e platina.

Pela primeira vez em 11 anos, os prémios não foram distribuídos na habitual Gala, devido à necessidade de respeitar o distanciamento social imposto pelo combate à pandemia covid-19.