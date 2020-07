UE/Cimeira

O Conselho Europeu extraordinário sobre a resposta económica à crise da covid-19 foi interrompido esta tarde para um intervalo de duas horas, em que se realizarão encontros bilaterais, após "duas rondas de discussões exaustivas", foi hoje anunciado.

"Após duas rondas de discussões exaustivas no Conselho Europeu sobre diferentes questões relacionadas com o Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação, o presidente Charles Michel solicitou um intervalo até ao jantar, às 20:00 (19:00 em Lisboa)", informou o porta-voz da estrutura numa publicação feita na sua conta oficial do Twitter.

De acordo com Barend Leyts, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai entretanto "organizar consultas [aos líderes] em formatos mais pequenos".