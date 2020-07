Actualidade

As obras de reforço da escarpa do Reservatório dos Congregados, na Rua da Alegria, no Porto, arrancam até ao final do mês, corrigindo o desprendimento de pedras verificadas no talude rochoso daquele equipamento, informou hoje a câmara municipal.

Em resposta por escrito à Lusa, a autarquia liderada pelo independente Rui Moreira explicou a razão pelo qual o passeio contíguo à estrutura está, há já algum tempo, vedado à circulação.

"O passeio foi suprimido, por prevenção e de modo a salvaguardar a segurança dos peões, na sequência de um pequeno desprendimento de pedras oriundas do talude rochoso do Reservatório dos Congregados, que confina com a Rua da Alegria", começou por responder a autarquia.