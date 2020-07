Covid-19

O festival Gouveia Art Rock (GAR), que estava previsto decorrer em outubro, foi adiado para o mês de maio de 2021, devido à pandemia causada pela covid-19, anunciou hoje a organização.

O município de Gouveia tinha adiado a edição de 2020 do festival, que era para decorrer em maio, para os dias 03, 04 e 05 de outubro, mas hoje informou que o mesmo será realizado nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2021.

"Esta decisão surge na sequência da estratégia do município de Gouveia em impedir a propagação do contágio e garantir a saúde e a segurança de músicos, técnicos, público e comunidade local, firmando, no entanto, o compromisso de desenvolver todos os esforços de forma a garantir a presença dos grupos já anunciados e manter a qualidade do Gouveia Art Rock, considerado pela crítica como um dos melhores Festivais de Música Progressiva da Europa", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.