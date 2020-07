Covid-19

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) regista casos de covid-19 acima da referência nacional desde 03 de maio, mas os dados mais recentes sugerem "uma ligeira diminuição" da concentração de novos casos nesta região, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), numa avaliação geral do período entre 06 de abril e 13 de julho, destaca-se o progressivo abrandamento dos novos casos por 10 mil habitantes na Área Metropolitana do Porto (AMP) e, em sentido oposto, o crescimento de novos casos na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A AML regista valores acima da média nacional desde o dia 03 de maio, salientou o INE, num relatório hoje publicado.