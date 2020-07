Actualidade

A apresentadora Cristina Ferreira regressa à TVI em setembro como diretora de entretenimento e ficção e manifestou interesse junto da Prisa em comprar uma participação no capital social da dona da estação, divulgou hoje a Media Capital.

Em comunicado, a Media Capital refere que é "com grande satisfação" que anuncia que "a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como diretora de entretenimento e de ficção".

"Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de entretenimento e de ficção do canal", afirma Manuel Alves Monteiro, presidente executivo da dona da TVI, citado em comunicado.