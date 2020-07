UE/Cimeira

Os líderes da União Europeia retomaram hoje à noite os trabalhos formais do Conselho Europeu que decorre em Bruxelas, em busca de um acordo sobre o plano de relançamento europeu, após uma interrupção para contactos bilaterais.

Iniciada de manhã, a cimeira foi interrompida ao final da tarde pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para um "intervalo" que se prolongou por cerca de três horas, durante o qual realizou consultas bilaterais com alguns chefes de Estado e de Governo.

O presidente do Conselho manteve designadamente encontros bilaterais com os primeiros-ministros holandês, Mark Rutte, e húngaro, Viktor Orbán, para tentar superar aqueles que constituem os principais obstáculos a um compromisso entre os 27 em torno das propostas de um Fundo de Resolução e do Quadro Financeiro Plurianual para os próximos sete anos.