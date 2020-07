Actualidade

O Flamengo anunciou hoje a saída de Jorge Jesus, com o clube brasileiro de futebol a dizer "lamentar", mas respeitar a decisão do treinador português de rescindir contrato.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial do emblema carioca.

Depois de conquistar seis títulos em cerca de um ano, com destaque para a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, Jesus abandona o Flamengo pouco mais de um mês depois de ter renovado por um ano com o clube do Rio de Janeiro.