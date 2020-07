UE/Cimeira

O primeiro dia da cimeira europeia extraordinária que procura um acordo para a recuperação económica após a crise da covid-19 está concluído, com as negociações a serem retomadas no sábado de manhã, informou o porta-voz do Conselho Europeu.

"O Conselho Europeu terminou [por hoje] e a reunião será retomada no sábado às 11:00 [hora local, menos uma em Lisboa]", indicou o porta-voz do Conselho Europeu, Barend Leyts, numa publicação feita na rede social Twitter, naquele que tem sido o meio usado para dar informações oficiais sobre o encontro.

Com as divergências ainda muito salientadas entre os 27, não era de esperar que neste primeiro dia do Conselho Europeu houvesse logo um acordo, sendo que também já era expectável que os trabalhos fossem interrompidos e prosseguissem no sábado de manhã.